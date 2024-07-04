Alanya'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarından 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma timi ve Asayiş ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçlarından toplam 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Ç., Demirtaş Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan S.Ç., tamamlanan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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