Alanya\'da Apartman Dumanları Korkuttu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde apartmandan çıkan dumanlar bina sakinlerini korkuttu. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13: 45 sıralarında Alanya'nın Hacet Mahallesi Sultaniye Sokak Çınar apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre soba yakılan evde bacanın dolması ile birlikte evden dumanlar yükseldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle duman tahliye edilirken olayda kimse yaralanmadı. - ANTALYA