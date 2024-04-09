Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ATM 'nin ekranına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.
Olay, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir ATM'nin ekranına zarar verildi. ATM ekranında çatlakların olduğu görülürken, olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin saldırgan kişi veya kişileri bulmak için ATM bulunduğu bölgede çalışma başlattığı öğrenildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da ATM Ekranına Zarar Verildi - Son Dakika
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda turist kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan bir dilenci, uzun süredir dilendiğini ancak ilk defa yakalandığını söyleyerek, zabıta ekiplerinin hızlı koşmasını dikkat çekici buldu.
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