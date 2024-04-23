Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu - Son Dakika
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Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu

Alanya\'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda Belarus uyruklu bir turist ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.04.2024 18:48
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu bir turist sahilde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahildeki vatandaşlar kum üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın kimlik bilgisinin Belarus vatandaşı Boris Raboisgi (76) olduğu belirlendi. Belaruslu turistin cansın bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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