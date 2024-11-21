Alanya\'da Eşini Kamyonetle Ezdi

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle geri manevra yapan adam, arkada bulunan eşine çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, dün Gökbel Yaylası Gömürgen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyonetiyle evin önünden çıkmak isteyen K.K (54) isimli sürücü, manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan eşi Sebahat Kocaman'a (49) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sebahat Kocaman,(49) Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren Sebahat Kocaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acılı eş savcılık kararı ile gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA