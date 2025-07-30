Alanya\'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 40 bin adet doldurulmuş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi. Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 40 bin adet doldurulmuş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA