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Alanya'da makilik alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Sülüklü Yaylası'ndaki makilik alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangında yaklaşık 1.5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.