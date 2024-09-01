Alanya'da orman yangını çıkaran şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da orman yangını çıkaran şüpheli suçüstü yakalandı

Alanya\'da orman yangını çıkaran şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alandaki 5 farklı noktada yangın çıkaran şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliye ait olan yangın çıkarma aparatı ve çakmak ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin çıkardığı yangınlar itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

01.09.2024 16:56
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alandaki 5 farklı noktada yangın çıkaran şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (25) isimli şüpheli, 5 farklı noktada orman yangını çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde şüpheliye ait olan yangın çıkarma aparatı ve çakmak ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Çıkan yangınların ise itfaiye ve orman ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da orman yangını çıkaran şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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