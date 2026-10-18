Alanya'daki silahlı oto yıkamacı kavgasında üçüncü kişi de öldü

Alanya'daki silahlı oto yıkamacı kavgasında üçüncü kişi de öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya Fığla Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında 10 Ekim akşamı çıkan kavgada silahla vurulan Halil Topal, 8 gün süren tedavisinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Aynı olayda Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu da hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi Ünal A. tutuklanmıştı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Halil Topal'ın da 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.
OTO YIKAMA DÜKKANINDA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, 10 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı. İş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve Halil Topal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ SONA ERDİ
Yaralılardan Ahmet Çatar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Adem Tüysüzoğlu da daha sonra yaşamını yitirirken yine yaralı olarak tedavi altına alınan Halil Topal da hastanede 8 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ünal A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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