Alanya\'da Silah Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş, JASAT, KOM Takip Timi ve İstihbarat ekiplerinin katılımıyla istihbarat çalışmaları sonucunda Alanya'nın Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde belirlenen adreslere sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ayrı adrese yapılan baskınlarda 8 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, 8 adet tabanca şarjörü, 155 adet tabanca fişeği, 180 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA