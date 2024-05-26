Alanya\'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, iki farklı yerde 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs tabanca ile henüz bilinmeyen bir nedenle önce oto galeri önünde S.Y. isimli kişiyi ardından da Hacı Yusuflar Sokak'ta D.A isimli kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Yaralı iki şahıs olay yerlerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine iki olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA