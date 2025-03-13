Alaşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 ayrı adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapan şahıslara yönelik yürütülen dosya kapsamında şüpheli şahıslara ait Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 900 adet ecstasy hap, 2.97 gram esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ç. (27) ve S.Y. (25) isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA