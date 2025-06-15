Alev Alan Kamyon Trafikte Seyir Halinde

Ağrı'nın Patnos ilçesinde trafikte seyir halindeyken alev alan kamyon yola devam etti.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Patnos çevre yolunda meydana geldi. Erciş istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alevlere rağmen kamyonun trafikte yol alması şaşkınlıkla karşılandı. - AĞRI
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