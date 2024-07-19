Alev topuna dönen minibüs, ormanı tutuşturdu - Son Dakika
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Alev topuna dönen minibüs, ormanı tutuşturdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarından alevlere teslim olan minibüs, ormanı da küle çevirdi. Minibüsün alevleri ormanlık alana sıçradı ve yangın başladı. Polis ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

19.07.2024 16:39
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Alev topuna dönen minibüs, ormanı tutuşturdu

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarından alevlere teslim olan minibüs, ormanı da küle çevirdi.

Olay, Balıkesir'in Havran ilçesi Şapçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu minibüsünden biranda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekmesiyle minibüs alev topuna döndü. Yolun kenarında bulunan ağaçlara sıçrayan alevler, ormanlık alanda da yangının başlamasına sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de hem havadan hem de karadan alevle müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, Havran, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alev topuna dönen minibüs, ormanı tutuşturdu - Son Dakika

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