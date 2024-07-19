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Alev topuna dönen minibüs, ormanı tutuşturdu

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarından alevlere teslim olan minibüs, ormanı da küle çevirdi.

Olay, Balıkesir'in Havran ilçesi Şapçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu minibüsünden biranda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekmesiyle minibüs alev topuna döndü. Yolun kenarında bulunan ağaçlara sıçrayan alevler, ormanlık alanda da yangının başlamasına sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de hem havadan hem de karadan alevle müdahalesini sürdürüyor.