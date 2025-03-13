Aleyna Çakır Davasında İlk Duruşma

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un, "intihara teşvik etmek" "intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 18 yıla kadar yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve maktul Sema Esen'in ailesi katıldı. Mahkeme başkanı yargılamanın başladığını belirterek sanık Uygun'a söz verdi. Olayın yaşandığı gün maktul Esen'le tartıştıklarını söyleyen Uygun, "Asker gecesine gidecektim, orda erkekler olduğu için Sema'yı götürmek istemedim. Tartışmanın büyümemesi için telefonumu uçak moduna aldım, suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var bu video olay gecesinden daha önceye aittir. Sema'yla karı koca ilişkisi yaşıyorduk. Sema'nın zaten gece kulübünde çalıştığını tüm ailem öğrendi. Ben aileme rest çekerek Sema'yla yaşamaya başladım. Ancak sonrasında olmayacağını anlayınca ayrılma kararı aldım" dedi.

"Fiziksel bir şiddet uygulamadım, Sema'nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur"

Sema'ya karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia eden Uygun, "Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" beyanına yer verdi.

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan maktul Esen'in annesi Hatun Esen ise kızını elleriyle yıkadığını söyleyerek, "Yavrumun her yeri mosmordu, yavrum toprakta çürüyor. O da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar davaya katılmak istiyorum" ifadelerinde bulundu. Mahkeme başkanının avukatların sanığa karşı sorularını aldığı sırada maktul Sema Esen'in babası Mehmet Esen söz alarak beyanlarda bulunmaya başladı. O sırada araya giren mahkeme başkanı Esen'e, "Sema'nın senden de şikayeti vardı, burası televizyon programı değil, burası mahkeme salonu. Sorun nedir?" dedi. Bunun üzerine Esen, sorusu olmadığını söyleyerek yerine oturdu.

Müşteki beyanlarının ardından tanık dinleneceğini söyleyen mahkeme başkanı, olayın gerçekleştiği binadaki komşuları, L.K.'ye söz verdi.

Tanık L.K., bir zamanlar komşu olduklarını ifade ederek, "Onlar binaya taşındıktan sonra dövme ve bağırma sesleri duymaya başladım. 'Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana' diye bağırıyordu. Aleyna bana, 'Bana eziyet ediyor, ne yapayım?' dedi. 'Gitmen lazım' dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. Bana Aleyna, 'Merdivenden inme, seni iter' diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım" dedi.

"Ümit'in Sema'nın elinden para zarfını aldığını görüyordum, dövdüğünü görüyordum"

Dinlenen diğer tanık M.G. ise, geçmişte Sema'yla aynı yerde çalıştıklarını söyleyerek, "Ümit'in mekana gelerek başka kızlarla oturup Sema'ya 'Sen ödeyeceksin' dediğini biliyorum. İş çıkışında Ümit'in Sema'nın elinden para zarfını aldığını görüyordum, dövdüğünü görüyordum. Sema'nın kollarında ve bacaklarında morluklar olduğunu gördüm" beyanında bulundu.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Sema Esen'in hayatını kaybettiği dairede tekrardan keşif yapılmasının reddine karar verdi. Müşteki avukatlarının yeni tanık dinlenmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ümit Uygun'un 17. Asliye Ceza Mahkemesinde ki dosyasını dava dosyasına eklenmesini istedi. Ayrıca olayın yaşandığı mesken yakınında bulunan binaların kamera kayıt görüntülerinin dava dosyasına kazandırılmasını reddeden mahkeme bir sonraki duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi. - ANKARA