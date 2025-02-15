Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler - Son Dakika
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Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

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Ankara'da zorla alıkoydukları kadını elleri ve ayaklarını bağlayıp çeşitli cisimlerle acımasızca darbedip şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli yakalandı. Darbettikleri kadınla selfie de çekilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

15.02.2025 09:13  Güncelleme: 09:42
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Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını zorla evde alıkoydu. Kadını acımasızca darbeden şüpheliler, dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ACIMASIZCA DARBEDİP SELFİE ÇEKTİLER

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, 3-sayfa, Ankara, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sk 06:
    iki güne serbest akp Türkiyesi hırsızlık yolsuzluk istismar dolandırıcı uyuşturucu çeteleri maşallah ülke cennet 7 8 Yanıtla
  • Berker Bey:
    bunlar bilerek hapse girmek isteyen bir çeşit manyak olmalı 7 0 Yanıtla
  • ergul null:
    Bunları darp edilen bayanın yakınlarına teslim etmek lazım 0 0 Yanıtla
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