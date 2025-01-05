Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı

Bursa'da yeğen, sinir krizi geçirip amcasını alışveriş merkezi önünde defalarca bıçakladı.

05.01.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Herkesin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı

Kanlar içinde kalan amca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'da sinir krizi geçiren yeğen, alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önündeki meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, AVM'ye gelen amca E.Z. ile yeğeni K.Z. bilinmeyen bir sebepten dolayı, sözlü olarak tartışmaya başladı. Belindeki bıçağı çeken yeğen K.Z., amcasına savurdu. Herkesin gözü önünde defalarca yeğenini bıçak darbelerine maruz kalan amca E.Z., kanlar içinde yere yığıldı. Yere düşen amcasını, bıçaklamaya devam eden K.Z., çevredekilerin bağrışmalarıyla elindeki bıçağı attı. Yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde kalan amca ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı.

Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:23 MHK’den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
13:03 Osimhen’in yeni takımını duyurdular Osimhen'in yeni takımını duyurdular
12:57 Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti
12:56 ATM’ye gidenler elleri boş döndü ATM'ye gidenler elleri boş döndü
12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:16 Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ertem Şener’den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:28 Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 20:02:46. #1.13#
SON DAKİKA: Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.