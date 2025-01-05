Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı

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Herkesin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı

Kanlar içinde kalan amca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'da sinir krizi geçiren yeğen, alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önündeki meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, AVM'ye gelen amca E.Z. ile yeğeni K.Z. bilinmeyen bir sebepten dolayı, sözlü olarak tartışmaya başladı. Belindeki bıçağı çeken yeğen K.Z., amcasına savurdu. Herkesin gözü önünde defalarca yeğenini bıçak darbelerine maruz kalan amca E.Z., kanlar içinde yere yığıldı. Yere düşen amcasını, bıçaklamaya devam eden K.Z., çevredekilerin bağrışmalarıyla elindeki bıçağı attı. Yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde kalan amca ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı.

Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.