Alkol ve Madde Bağımlısı Şahsa Emniyetten Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkol ve Madde Bağımlısı Şahsa Emniyetten Müdahale

Antalya'da okul önünde uygunsuz hareketler sergileyen madde bağımlısı şahsa adli işlem başlatıldı.

11.10.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkokul öğrencilerinin gözü önünde hayasızca hareketlere emniyetten anında müdahale

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve hayasızca hareketlerde bulunan şahsa 'Alenen Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da çocuklar bahçedeyken okul duvarına yaslanan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahıs, cep telefonuyla kayıt alındığını fark edince çocukların gözü önünde uygunsuz hareketlerde bulundu. Haberin ardından harekete geçen emniyet güçleri, şahsı yakalayarak 'Alenen Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu etrafında yaşandı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi, okulun bahçe duvarına yaslanıp bir şeyler yemeye başladı. Yanında bir poşet içerisinde uçucu bir madde olduğu görülen şahıstan rahatsız olan bir esnaf, cep telefonuyla kayda başladı. Esnafın görüntü almasına öfkelenen şahıs, çocukların gözü önünde hayasızca hareketlerde bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar adamı bölgeden uzaklaştırdı.

Olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı kısa sürede yakaladı. Adının R. I. olduğu öğrenilen şahsa "Alenen Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkol ve Madde Bağımlısı Şahsa Emniyetten Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:12:08. #1.13#
SON DAKİKA: Alkol ve Madde Bağımlısı Şahsa Emniyetten Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.