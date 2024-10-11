Alkol ve Madde Bağımlısı Şahsa Emniyetten Müdahale

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İlkokul öğrencilerinin gözü önünde hayasızca hareketlere emniyetten anında müdahale

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve hayasızca hareketlerde bulunan şahsa 'Alenen Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da çocuklar bahçedeyken okul duvarına yaslanan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahıs, cep telefonuyla kayıt alındığını fark edince çocukların gözü önünde uygunsuz hareketlerde bulundu. Haberin ardından harekete geçen emniyet güçleri, şahsı yakalayarak 'Alenen Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu etrafında yaşandı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi, okulun bahçe duvarına yaslanıp bir şeyler yemeye başladı. Yanında bir poşet içerisinde uçucu bir madde olduğu görülen şahıstan rahatsız olan bir esnaf, cep telefonuyla kayda başladı. Esnafın görüntü almasına öfkelenen şahıs, çocukların gözü önünde hayasızca hareketlerde bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar adamı bölgeden uzaklaştırdı.

Olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı kısa sürede yakaladı. Adının R. I. olduğu öğrenilen şahsa "Alenen Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı.