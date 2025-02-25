Alkollü Genç, 5 Lüks Araca Çarptı - Son Dakika
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Alkollü Genç, 5 Lüks Araca Çarptı

Alkollü Genç, 5 Lüks Araca Çarptı

İzmir'de babasının aracını çalan genç, kaza sonrası 5 lüks araca çarparak büyük üzüntü yaşadı.

25.02.2025 09:55
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İzmir'in Konak ilçesinde babasının çalıştığı resmi kurum aracını kaçıran alkollü genç, sebep olduğu kazada 5 lüks araca çarptıktan sonra güçlükle durabildi. Kaza sonrası yere oturan alkollü genç, hasar verdiği araçların lüks olduğunu duyunca şoke oldu.

Kaza, 23 Şubat saat 00.30'da İnönü Caddesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki E.C.A., babasının çalıştığı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait resmi görev aracını, babasından habersiz aldı. Araçla İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.C.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında park halindeki 5 lüks araca birden çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan E.C.A.'nın arkadaşı R.A.K., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çarptığı araçların lüks olduğunu duyunca şok geçirdi

Kazanın ardından o bölgede bulunan, motosikletiyle videolar çekip 'Ceyvlog' adlı sosyal medya hesabında paylaşan Yunus Ceylan, kask kamerasıyla kaza yapan kişiyi görüntüledi. Görüntüde 5 araca çarpan E.C.A.'nın babasının aracını kendisinden habersiz aldığını söylediği görüldü. Öte yandan, çarptığı araçların lüks araç olduğunu öğrenen genç, büyük üzüntü yaşadı.

Kaza anında alkollü olduğu da öğrenilen E.C.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Meydana gelen kazada 1 aracın kullanılamaz hale geldiği, diğer 4 araçta da maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Genç, 5 Lüks Araca Çarptı - Son Dakika

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