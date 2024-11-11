Alkollü Şahıs Irmak Yatağına Düştü - Son Dakika
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Alkollü Şahıs Irmak Yatağına Düştü

Alkollü Şahıs Irmak Yatağına Düştü

Bartın'da alkollü bir kişi, tuvalet ihtiyacı nedeniyle irmak yatağına düştü ve polis kurtardı.

11.11.2024 22:07
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Bartın'da ırmak yatağına düşen alkollü şahsı devriye gezen polis ekiplerinin dikkati kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Eskikonak Caddesi'ndeki otoparkta dolaşan A.Y. (65), yaklaşık 2 metre yükseklikten Bartın Irmağı yatağına düştü. Hafif şekilde yaralanan ve devriye gezen Yunus ekiplerinden yardım isteyen şahıs için polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Engebeli ve çamur arazi nedeniyle şahsı ırmak yatağından çıkarmakta zorlanan polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla şahıs ırmak yatağından çıkarıldı. Beline halat bağlanan şahıs, polis ekiplerinin desteği ile yukarı çıkarıldı. Polis ekipleri, tedaviyi reddeden ve sağlık probleminin olmadığını belirten şahsı evine götürmek için harekete geçti. Şahıs evin adresini tarif edemeyince bir yakınını telefonla arayan polis ekipleri, adresi öğrenerek şahsı evine götürdü.

Alkollü olduğu öğrenilen A.Y.'nin tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Şahıs Irmak Yatağına Düştü - Son Dakika

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