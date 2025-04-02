Alkollü Şahsın Haraç İsteği Kavga Çıkardı - Son Dakika
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Alkollü Şahsın Haraç İsteği Kavga Çıkardı

Alkollü Şahsın Haraç İsteği Kavga Çıkardı

Alkollü biri, tekel bayiinden haraç isteyince kavga çıktı; market sahibi şikayetçi oldu.

02.04.2025 10:56
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Avcılar'da iddiaya göre, alkollü bir şahıs alışveriş yaptığı tekel bayisine gece saatlerinde yeniden gelerek haraç istedi. Dükkan sahibinin şahsı marketten uzaklaştırmak istemesi üzerine çıkan sopalı kavga güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay, 31 Mart gecesi Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi, akşam saatlerinde alışveriş yaptıkları tekel bayine gecenin ilerleyen saatlerinde gelerek iş yeri sahibi Emrullah Koca'dan haraç istedi. Koca, kendisinden para isteyen şahsı dışarıya çıkarmak isteyince ikili arasında arbede çıktı. Markete gelen şahıslardan biri olay yerinden kaçarken diğer şahıs ile Koca arasında önce boğuşma ardından da sopalı ve yumruklu kavga çıktı. Kavganın ardından, şüpheli olay yerinden uzaklaştırılırken marketin camlarını kırdığı öğrenildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülerde, tekel bayiine gelerek haraç isteyen şahıs ile market sahibi Emrullah Koca'nın bir süre tartıştıktan sonra boğuştuğu ardından ise sopayla birbirlerine vurdukları, marketteki bir vatandaşın ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Tekel bayi sahibi Koca'nın şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Haraç vereceksin, haraç almaya geldik"

Gece saatlerinde gelen alkollü şahısların kendisinden haraç istediğini ifade eden Emrullah Koca, "Gece 3 ila 4 gibi ikinciye geldiler. Saat 10, 10.30 gibi alkol alıp gittiler ardından bir daha geldiler. Benden para istediler. Bir arbede oldu o esnada cam kırıldı. Haraç gibi bir şey istedi benden. Para vereceksin dedi. Olay bundan kaynaklandı. Vurmaya kırmaya kalktılar. Zaten birisi kaçtı. Sarhoşlardı. Benim başıma bela edip kendisi kaçtı zaten. Biz kavga ettik arkadaş da araya girdi ayırdı. O da aldı başını gitti. Karakola gittim emniyet güçlerine şikayette bulundum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Şahsın Haraç İsteği Kavga Çıkardı - Son Dakika

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