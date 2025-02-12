Alkollü sürücü devriyeye takıldı

3.Sayfa

Trump\'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Trump\'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır

Ekiplerin devriye sırasında şüphelendikleri otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

BURSA - Bursa'da asayiş ekiplerinin devriye attığı sırada şüphelendikleri otomobil durduruldu. Yapılan kontroller sonrası sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri, önlerinde seyreden 16 AYN plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan otomobil sürücüsü Serkan D., polis ekiplerine alkollü olduğunu söyledi. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Serkan D.'nin 2.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu.