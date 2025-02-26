Alkollü Sürücü Kaçtı, Yakalandı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kaçtı, Yakalandı

Antalya'da kaza sonrası kaçan alkollü sürücü, vatandaşlar tarafından geri getirildi. 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi.

26.02.2025 19:46
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Kaza yerinden kaçan alkollü sürücü: "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm"

Sürücüyü takip eden vatandaşlar, yakalayıp kaza yerine geri getirdi

İlginç diyaloglar yaşandığı takip sonrası, kontrolü yapılan sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi

Alkollü sürücü: "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm. Döv, öldür beni. Alkollü değilim ki"

Sürücüyü takip edenler: "Öyle bir niyetimiz yok. Polis çağırdık, düzgünce halledelim"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil karşı şeride geçerken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden koşarak kaçan hafif ticari araç sürücüsü, kendisi takip edip olay yerine getirmeye çalışanlara, "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm. Döv öldür beni. Alkollü değilim ki" dedi. Yapılan kontrolde hafif ticari araç sürücüsünün 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet D'nin kullandığı 07 AIE 676 plakalı hafif ticari araç ile Mesut C. A'nın kullandığı 07 ADK 277 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilde büyük şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

"Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm"

Kazanın ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşan ve çevredeki vatandaşlar tarafından takip edilen Ahmet D., "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm. Döv, öldür beni. Alkollü değilim ki" dedi. Karşı tarafsa buna karşılık "Öyle bir niyetimiz yok. Polis çağırdık, düzgünce halledelim" cevabını verdi.

Alkollü çıktı

Bir süre sonra olay yerine geri getirilen hafif ticari araç sürücüsünün 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Hafifi Ticari araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 276 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Kaynak: İHA

Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Kaçtı, Yakalandı - Son Dakika

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