Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

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Kazaya karışan yabancı uyruklu sürücü alkollü çıktı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaraladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kazada Rusya uyruklu sürücü 1.08 promil alkollü çıktı.

Kaza Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Z.S. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil ile Murat İlhan idaresindeki 05 ABC 981 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 05 ABC 981 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Rus uyruklu sürücünün 1.08 promil alkollü olduğu belirlenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.