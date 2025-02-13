Alkollü Sürücüye 60 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 60 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücüye 60 Bin TL Ceza

Gönen'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada maddi hasar meydana geldi, ceza kesildi.

13.02.2025 12:13
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Sürücüye 60 bin 41 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Tırnova Mahallesi, Tayfunspor civarında 1.58 promil alkollü olduğu tespit edilen B.E.A. isimli sürücü, tali yoldan ana yola kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çıkınca ana yolda ilerleyen başka bir araca çarptı. Sürücünün dikkatsizliği sonucu çarptığı aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından B.E.A.'ya toplam 60 bin 41 TL idari para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Gönen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücüye 60 Bin TL Ceza - Son Dakika

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