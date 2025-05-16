Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı

osman k:

Ender Bey bilimsel bir çalışmada aynı şekilde beklenen 2 çocuklardan birine 1 tane fazla yumurta yedirdiklerinde bu çocuğun yumurta yedirilmeyen çocuktan IQ sunun 10 fazla çıkıyor. Bir partili hangi parti olursa olsun görevini yapan birine küfür eden birine arka çıkıyorsanız önce sizin IQ nuzu sorgularım. Konu ne siz nereden bakıyorsunuz.