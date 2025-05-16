Nevşehir'de görev yapan trafik polisi ekipleri, O.T.K. isimli bir şahsın alkollü olarak araç kullandığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelinin aracını aramaya başladı.
Ekipler, şahsın kullandığı 66 ADT 923 plakalı aracı Emek Mahallesi Damat İbrahim Paşa Bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan alkol testinde 2.51 promil alkollü olduğu belirlenen O.T.K., işlem yapmak isteyen polis ekiplerine direndi.
Gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü, polis memurlarına tehdit, hakaret ve küfretmeye başladı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin lira idari para cezası kesildi. O.T. K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından O.T. K.'nın AK Parti eski ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)