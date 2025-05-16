Alkollü Sürücüye Tutuklama

Polise direnen ve küfür eden sürücü tutuklandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de polis ekiplerine direnen ve küfürler yağdıran şahıs tutuklandı.

Olay gece saatlerinde Emek Mahallesi Damat İbrahim Paşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar O.T.K.'nin alkollü araç kullandığı iddiasıyla 112'ye ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri şahsın kullandığı 66 ADT 923 plakalı aracı Emek Mahallesi Damat İbrahim Paşa bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan alkol testinde 2.51 promil alkollü olan sürücü O.T.K.; işlem yapmak isteyen polis ekiplerine direnmeye başladı. Şahsı gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü, daha da ileriye giderek polis memurlarına tehdit ve hakaret ve küfür etmeye başladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahısın ehliyetine 6 ay el konulurken 9 bin lira idari para cezası kesildi.

Bir dönem Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Ak Parti yönetiminde görev aldığı öğrenilen O.T. K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.