Alkolmetreyi üflemeyi reddetti: "Eşim üflesin" dedi
Ekiplere zor anlar yaşattı 18 bin lira ceza ödeyip ehliyetine 2 yıl el konuldu
Polislerin yaka kamerasında direksiyon başında ve araçtan inme anı görüntülerini göstermesi de ikna edemedi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü otomobil kullandığı tespit edilen sürücü alkolmetre üflemek istemeyince ekiplere zor anlar yaşattı. Alkollü sürücü 'alkolmetreyi eşim üflesin arabayı ben değil eşim kullanıyordu, niye bana üfletmeye çalışıyorsunuz" tepkisini gösterirken, daha önce hakkında 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı belirlenen araç sürücüsüne alkolmetreyi üflememekten 18 bin 452 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Manavgat'ta İbrahim Sözen Caddesi'nden, Antalya Caddesi'ne seyir halindeki 07 BOD 846 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon başında alkol aldığı ihbarı üzerine, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı motosikletli timler harekete geçti. Otomobil, Antalya Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilden indirilen sürücü Barış Can İ., diğer trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi ve alkolmetreyi üflemesini istemesi üzerine, aracı kendisinin kullanmadığını ve üfleme yapmayacağını söyledi. Ekiplerin alkolmetreyi üflemesini ısrar etmesi üzerine, 'Alkolmetreyi aracı kullanan eşim üfleyecek, neden benim üflemem konusunda ısrar ediyorsunuz' diye tepki gösterdi. Trafik polislerinin yaka kamerasında direksiyon başında ve araçtan inme anı görüntülerini göstermesi üzerine Can İ. aracı kendisinin değil eşinin kullandığını, polis aracı durdurunca eşinin korktuğu için direksiyona kendisinin geçtiğini, bundan dolayı da ekiplerin aracı kendisinin kullandığı şeklinde algıya kapıldığını söyledi.
Trafik ekiplerininm alkolmetreyi üflemesi durumunda ehliyetine 6 ay el konulacağını, aksi taktirde sürenin 2 yıla çıkacağını söylemesine rağmen alkollü sürücü kararını değiştirmedi.
"Hem ceza hem ehliyetine 2 yıl el konuldu"
Trafik ekipleri tüm ısrarlarına ve aracı kendisinin kullandığına dair görüntüleri göstermelerine rağmen alkolmetreyi üflemeyen araç sürücüsüne 18 bin 452 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Diğer taraftan aracı kullanan Barış Can İ. hakkında daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alkolmetreyi üflemeyi reddetti: 'Eşim üflesin' dedi, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya dönüştü. M.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek bacaklarından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen M.K., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.Y. ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli toplam 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar üzerinden şantaj yoluyla para temin eden 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sahte ilanlar vererek mağdur vatandaşlarla iletişime geçip cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar elde ediyor ve şantaj yaparak para talep ediyordu. Operasyon sonucunda çok sayıda suç delili ele geçirildi ve 16 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görevli polis memuru Orhan Mutlu, alkollü bir sürücünün 'dur' ihtarına uymaması sonucu çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Mutlu'nun cenazesi, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karlık Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ise İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer protokol üyeleri katıldı.
İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Oğluyla Mısır'da olan Eylem Tok, özür yazısı paylaşıp annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade ederek, "Bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın." dedi. Eylem Tok, yazısında adalete teslim olacaklarını da söyledi.
Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başvuruda bulunan bir kişinin şikayeti üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli İstanbul ve Gümüşhane'de yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada, 2 kırıcı delici alet, 47 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak rastgele ateş açan ve ekiplere zorluk çıkaran şahıs, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan ve sevgilisini rehin alan eski bir polis memuru olduğu belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?