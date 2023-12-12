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Almanya'da aşırı sağcı örgütün 27 üyesi darbe planlamaktan suçlandı - Son Dakika
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Almanya'da aşırı sağcı örgütün 27 üyesi darbe planlamaktan suçlandı

Almanya'da hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) örgütünün 27 üyesi, savcılık tarafından darbe planlamakla suçlandı. Örgütün lideri iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss'un Rusya'daki bağlantılarının darbeye destek sağlamak için görüşmeye çalıştığı aktarıldı. Savcılar, örgütün parlamentoya milletvekillerini tutuklamak ve sistemi devirmek için silahlı bir grup göndermeyi planladığını ifade etti.

Almanya\'da aşırı sağcı örgütün 27 üyesi darbe planlamaktan suçlandı
12.12.2023 - 22:14,
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Almanya'da hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) örgütünün 27 üyesi, savcılık tarafından darbe planlamakla suçlandı.

Almanya'da Federal Meclis'i basmayı ve hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) örgütünün 27 üyesi tutuklanmalarından 1 yıl sonra hazırlanan iddianamede, terör örgütüne destek, vatana ihanet girişimi ve darbe planlamakla suçlandı. İddianamede, örgüt üyelerinin devlet kurumlarını ve otoritesini reddettiği ve 2021 yazından itibaren darbe için somut hazırlıklar yaptığı belirtildi. İddianamede ayrıca, örgütün lideri iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss'un darbeye destek sağlamak için Rus hükümetinin temsilcileriyle görüşmeye çalıştığı aktarılarak, Reuss'un Rusya'daki bağlantılarının bu talebi kabul ettiğine dair herhangi bir delil bulunamadığını ifade edildi.

Savcılar, örgütün parlamentoya milletvekillerini tutuklamak ve sistemi devirmek için silahlı bir grup göndermeyi planladığını, bu amaçla askeri personel topladığını, teçhizat aldığını ve hatta atış talimi yaptığını aktardı. Savcılar, örgüt üyelerinin iktidarın ele geçirilmesi sırasında insanların öldürüleceğinin farkında olduğunu ifade etti.

Suçlananlar arasında eski AfD milletvekili ve Berlin yargıcı Birgit Malsack-Winkemann yer alırken, örgütün büyüklüğü ve iddia edilen komplonun karmaşıklığı göz önüne alınarak, şüphelilerin yargılanması, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'taki üç yüksek bölge mahkemesi tarafından yürütülecek.

Örgüt müttefik güçlerle bir barış anlaşması müzakere edeceklerdi

Reichsbürger örgütü, saldırılara İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünde olduğu gibi bir sinyal alındığında başlayacaktı. İktidara geldiklerinde devletin nasıl çalışacağını da planlayan örgüt, yönetimi ele geçirdiklerinde İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan müttefik güçlerle bir barış anlaşması müzakere edeceklerdi. Örgüt, üyelerine gizlilik konusunda anlaşma imzalatmış, gizliliğin ihlali durumundaysa herkesin vatana ihanetten idam edileceği kararlaştırılmıştı.

Almanya'da darbe operasyonu

Reichsbürger örgütüne, 8 Aralık'ta ülke genelinde operasyon düzenlenmiş, ilk olarak yaklaşık 130 noktada arama yapan 3 bine yakın polis, 25 kişiyi gözaltına almış, 52 kişi hakkında da tutanak tutmuştu. Şüphelilerden 380'e yakın ateşli silah ve 148 bine yakın mermi ele geçirilmişti.

Uzun süredir Alman polisinin radarında olan aşırı sağcı Reichsbürger örgütü, modern Alman devletini tanımayı reddediyor. Üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman imparatorluğuna bağlıyken, bazıları Nazi taraftarı, bazıları ise Almanya'nın askeri işgal altında olduğuna inanıyor. Örgüt, cumhuriyeti yıkmayı ve yerine 1871 Almanya'sını örnek alan yeni bir devleti (İkinci Reich adlı bir imparatorluğu) kurmayı planlıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA
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Almanya, Rusya, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da aşırı sağcı örgütün 27 üyesi darbe planlamaktan suçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da aşırı sağcı örgütün 27 üyesi darbe planlamaktan suçlandı - Son Dakika
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