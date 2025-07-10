Almanya'da İslam Karşıtı Suçlar Arttı

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Kriminal Dairesi (BKA), bu yılın ilk 5 ayında 376 İslam karşıtı suç işlendiğini açıkladı.

Alman Federal Meclisindeki Yeşiller Partisi milletvekilleri Lamya Kaddor, Schahina Gambir ve Marlene Schönberger'in ortak soru önergesine Alman hükümeti adına cevap veren Federal Kriminal Dairesi, 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde İslam karşıtı 376 suç işlendiğini açıkladı. Kriminal Dairesinin verdiği cevaba göre, 376 suçun 21'i bedensel yaralama, 30'u mala zarar verme, 32'si propaganda, 166'sı ayrımcılık ve nefret, 15'i cebir ve tehdit,100'den fazlası da diğer suçlar olarak kayıtlara geçti. İslam karşıtı suçların yarısından fazlası internet ortamında işlendi.

İslam karşıtı suçlar en çok aşırı sağcılar tarafından işlendi

Raporda 376 suçtan 319'unun aşırı sağcılar tarafından işlendiği belirtildi. Bu yılın ilk 5 ayında İslamofobik suçlar nedeniyle 213 şüpheli tespit edilirken, sadece 3 olayda tutuklama kararı verildi. En fazla İslam karşıtı suçun işlendiği eyalet ise Kuzey Ren Vestfalya oldu. Bu eyalette yılın ilk 5 ayında 46 İslam karşıtı suç işlendi. Müslümanlara yönelik özellikle ayrımcılık kapsamındaki suçlar ağırlıklı olarak iş ortamında ve kamu hizmeti alınan dairelerde yaşandı.

Haziran ayında İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı raporda da ülkede 2024'te İslam karşıtı 3 bin 80 vaka kaydedildiği belirtilmişti. - BERLİN