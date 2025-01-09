Almanya'da Pasta Saldırısı

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Almanya'da genç bir kadın, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christina Lindner'e seçim kampanyası sırasında maket pasta ile saldırdı.

Almanya'da eski Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Greifswald kentinde seçim kampanyası sırasında saldırıya uğradı. Genç bir kadın konuşma yapan Lindner'in yüzüne "Yeterince konuştun" diyerek tıraş köpüğüyle kaplanmış maket pasta fırlattı. Neye uğradığını şaşıran Lindner, yüzüne bulaşan köpüğün bir kısmını kendisine saldıran kadının saçlarına sürdü. Olayı esprili bir dille karşılayan Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim" dedi. Lindner, sakin bir tavırla yüzündeki köpüğü temizledikten sonra konuşmasına devam etti.

Kadın ve yanında bulunan bir kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis saldırıyı gerçekleştiren genç kadının Sol Parti gençlik kolları üyesi olduğunu açıkladı. - BERLİN