Altıeylül'de Yangın: İki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Altıeylül'de Yangın: İki Çocuk Kurtarıldı

Altıeylül\'de Yangın: İki Çocuk Kurtarıldı

Balıkesir'de çıkan yangında evde mahsur kalan iki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

31.12.2024 11:53
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların dumandan etkilendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi'nde bir evde bu sabaha karşı yangın çıktı. Balıkesir İtfaiye Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personelle kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme işlemi sırasında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 yaşında İ.K. ve 3 yaşındaki İ.K. itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Ev yangını kısa süre içinde söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Çocukların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Altıeylül'de Yangın: İki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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