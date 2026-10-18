Amasra'da fırtınanın dalgaları 10 metreyi geçti, Küçük Liman otoparkı suyla doldu - Son Dakika
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Amasra'da fırtınanın dalgaları 10 metreyi geçti, Küçük Liman otoparkı suyla doldu

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Amasra\'da fırtınanın dalgaları 10 metreyi geçti, Küçük Liman otoparkı suyla doldu
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Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah başlayan şiddetli fırtınada kayalıklara çarpan dalgaların boyu 10 metreyi geçti. Polis sahil kenarını emniyete alıp vatandaşları uzaklaştırırken Küçük Liman'daki otopark suyla doldu, gemi ve tekneler Amasra Limanı'na sığındı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle dalga boyu 10 metreyi aştı.

Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Denizde zaman zaman boyu 5 metreyi aşan dalgalar oluşurken, kayalıklara çarpan dalgaların boyu 10 metreyi geçti. Dalgalar nedeniyle polis sahil kenarına emniyet şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Dalgalar Küçük limandaki otopark alanını da suyla doldurdu. Fırtınada devrilmesi ihtimali olan ağaçlar nedeniyle ekipler, ağaç yakınlarına araç park edilmemesi konusunda sürücüleri ikaz etti.

Öte yandan dev dalgalar nedeniyle Karadeniz'deki gemi ve tekneler de Amasra Limanı'na sığındı. Yetkiler, sahile çıkartılan kayık ve tekneleri, karadaki dalgaların etki alanından uzaklaştırılması için uyardı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasra'da fırtınanın dalgaları 10 metreyi geçti, Küçük Liman otoparkı suyla doldu - Son Dakika
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