Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 20.20'de merkez üssü Amasya olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 16.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. - AMASYA