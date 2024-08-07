Amasya\'da durdurulan tırda gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

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Amasya'da durdurulan bir tırın kupa kısmında yapılan aramada 26 şişe gümrük kaçağı alkol tespit edilerek el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışmalar neticesinde, Gürcistan uyruklu D.T isimli şahsın kullandığı tırın kupa bölümünde arama yapıldı.

Tırın kupa kısmında çeşitli markalarda 26 şişe gümrük kaçağı alkol tespit edilerek el konulmuş olup olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - AMASYA