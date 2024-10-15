Amasya\'da Güvenlik Toplantısı

3.Sayfa

Amasya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Önder Bakan'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

Amasya Valiliği'nde düzenlenen toplantıda kaymakamların yanı sıra 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Merzifon 5. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA