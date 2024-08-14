3.Sayfa

İçinde kızı ve eşi vardı! Uçuruma giden aracı durdurmaya çalıştı ama başaramadı

Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan\'a olan sevgisini göstermek için heykel yaptırdı

Boş sokakta yakaladığı hamile kadını böyle taciz etti

Bir garip \'kiralık\' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Amasya'da HES'te heyelan

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Yaprak HES'te su kontrol odalarının bulunduğu bölümde heyelan meydana geldi. Amasya Valiliği, su iletim borularında hasara yol açan heyelanın herhangi bir yerleşim yeri için risk oluşturmadığını açıkladı.

Kavaloluğu köyündeki RHG Enertürk Enerji'ye ait Yaprak HES'te geç saatlerde yaşanan heyelana ilişkin Amasya Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaşanan olay nedeniyle hasar gören su iletim boruları dışında herhangi bir zarar ve kayıp söz konusu olmayıp muhtemel durumlara karşı tüm tedbirler alınmıştır. Hasarı giderilmesi için Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda uzman ekiplerimizle gerekli incelemeler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk da heyelanın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu.