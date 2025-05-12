Amasya\'da İki Deprem: Olumsuz İhbar Yok

Amasya'da 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Amasya Valiliği, herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmediğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Mayıs 2025 günü saat 12.23'te 4.4 ve saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Gümüşhacıköy ilçemiz olan iki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup saha tarama çalışmaları yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." - AMASYA