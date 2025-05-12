Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada
AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla yaşanan depremlere yakalanan ineklerin panik anları kameraya yansıdı.
Yaşanan 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem insanlar kadar hayvanlarda da paniğe neden oldu. Karacaören köyünde bir çiftlikte bulunan ineklerin sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü. Yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da İneklerin Deprem Panik Anları - Son Dakika
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