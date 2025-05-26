Amasya'da Kaybolan Çocuktan Acı Haber

Amasya'da sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan 11 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Hasan Uysal'ın cansız bedeni su seviyesi düşürülen kanalda dalgıçlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde sulama kanalına giren bir çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra dalgıçlar da sevk edildi.

Kanal içinde ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Su seviyesinin düşürülmesi sonrasında 1 saatten fazla süren aramalar sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Çıkartılan cenazesi ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Amasya Valisi Önder Bakan ve Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da arama çalışmalarını takip etti.

Çocuğun suda çırpındığını görmesi üzerine kanala girip kurtarmaya çalışan Veli Yaşar, "Su çok akıntılı ve derindi. Çocuğa yetişmeye çalıştım. Ama başaramadım. Birkaç sefer dalıp çıktı. Sonra kayboldu. Su bulanık olduğu için bir daha da göremedim" diye konuştu.