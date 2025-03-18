Amasya'da korkunç cinayet: Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

AMASYA - Amasya'da Recep Tayyip Gedizli, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.E, tartıştığı Gedizli'yi bıçak darbeleriyle öldürdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıdere Mahallesi'ndeki evin önünde Recep Tayyip Gedizli ile M.E.arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.E. yanında bulunan bıçakla Gedizli'yi bıçak darbeleriyle öldürerek olay yerinden uzaklaştı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.E.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak karakola götürdü.

Recep Tayyip Gedizli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.