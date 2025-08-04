Amasya\'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Amasya'da mermer blok yüklü tır, kavşakta yan yatarak yola devrildi. Tırın yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, her biri 10 tondan fazla ağırlıktaki 2 mermer blok taşıyan Şükrü Başdağ yönetimindeki 05 EU 116 plakalı tır, Amasya merkez Dadı köyü kavşağında kontrolden çıkarak yan yatarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mermer bloklar ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA