Ambulans Kamyona Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ambulans Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Ambulans Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta taşıyan ambulans, hafriyat kamyonuna çarptı; 2 kişi yaralandı.

27.03.2025 15:45
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Yalova'dan Bursa'ya hasta taşıyan bir ambulans, önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada ambulans sürücüsü ile bir sağlık görevlisi hafif yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Orhangazi Yeniköy Işıkları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan Bursa'ya hasta taşıyan özel bir sağlık kuruluşuna ait Fatih B. (34) idaresindeki 41 AJ 029 plakalı ambulans, Orhangazi girişinde önünde seyir halinde olan Volkan G. (54) yönetimindeki 16 ASF 034 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık personeli hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İl dışından gelen ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansa aktarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı durumdaki ambulans şoförü Fatih B. ile sağlık personeli Şevval A. (21) da bir başka ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Yalova Bursa kara yolu bir süre tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ambulans Kamyona Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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