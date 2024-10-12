Ambulans Şoförüne Darp İddiası - Son Dakika
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Ambulans Şoförüne Darp İddiası

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Baba, ambulans şoförünün oğluna hakaret ettiğini ve tartışma çıktığını öne sürdü.

12.10.2024 15:04
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Ambulans şoförünü darptan tutuklanan gencin babası konuştu: "'Siz kimsiniz lan' diyerek üzerimize yürüdü"

"Biz yan yoldan çevre yoluna çıkıyorduk, şöför ambulansı takip ettiğimizi sandı"

BURSA - Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulansı şoförünü darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan gencin olay sırasında yanında olan babası konuştu. Çevre yoluna en sağ şeritten çıkınca ambulansın arkasına denk geldikleri için sürücünün ambulansı takip ettiklerini sandığını ve tartışmanın bu sebeple çıktığını söyleyen baba Selim Yedikardeş, ambulans şoförünün camını açıp el kol hareketi yaptığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans, trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinde seyretmeye başladı. Dinlenme tesislerinden ana yola çıkan Selim Yedikardeş yönetimindeki 16 YK plakalı otomobil ise ambulansın arkasından ilerleyince, ambulans şoförü Muhammet Ali K. ile Selim Yedikardeş arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, ambulans sürücüsü hakarete varan sözler sarf edince Selim Yedikardeş aracıyla ambulansın önünde durup çocuklarıyla araçtan indi.

Ambulans sürücüsünün iddiasına göre, şahıslar ile sağlık görevlileri arısında yaşanan tartışmada, Selim Yedikardeş'in 22 yaşındaki oğlu Melih Yedikardeş tarafından kendisine yumruk atıldı. Dudağı patlayan Muhammet Ali K.'nin yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.'nin ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden sürücünün dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Karşı taraftaki şahıslar da kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldular. Olay sonrası mahkemeye çıkan Selim Yedikardeş serbest bırakılırken, oğlu Melih Yedikardeş ise tutuklandı.

Tututlanan Melih Yedikardeş'in araç sürücüsü babası Selim Yedikardeş dinlenme tesisinden yola çıktıkları için ambulansın önlerine tesadüfen düştüğünü ambulans sürücüsünün yanlış anlayıp ambulansı takip ettiklerini sandığını ileri sürdü. Sürücünün, "Sen de adam mısın, arkamdan neden geliyorsun dallama" gibi sözler söylediğini iddia eden Selim Yedikardeş, emniyette verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Kendi kullanmakta olduğum aracımda oğlum Melih Yedikardeş arka yolcu konumunda, diğer oğlum Semih Yedikardeş de ön yolcu konumunda bulunuyordu. Biz aracımız ile dinlenme tesisinden Yenikent Mahallesi Çevre Yoluna çıkacakken çakar lambaları yanan ambulansın geldigini gördüm. Akabinde en sağ şeritten yola çıktığımız için ambulansın arkasından yolumuza devam ediyorduk. Bu esnada ambulans birden ani fren yaptı ve biz de sol şerite geçmek zorunda kaldık. Bu esnada ismini olay sebebiyle ögrendiğim Muhammed Ali K. isimli şoför koltuğundan camını açarak bizim aracımıza bakarak 'dallama, arkamdan ne takip ediyorsun, sen adam mısın' şeklinde sözler kullandı. Sonra aynı şahıs bize 'arabayı çek sağa dur, kolluk çağıracağım' dedi ve el kol hareketleri yaptı. Biz de aracımızı az ileride sağa çektik. Ambulans soförü de aracını durdurdu ve ardından biz de aracımızdan indik. Ben telefonum ile video çekerek 'seni Sağlık Müdürlüğü'ne göndereceğim, eşekoğlueşek' dedim ve arabama yürüdüm. O esnada arkamdan arabanın kapısını açarak aşağıya inen Muhammed Ali K. isimli şahıs aracından inerek bize doğru 'siz kimsiniz lan' dedi, oğlum Melih de şahsa 'neden küfrediyorsun' dedi. Akabinde ambulans şoförü benim üzerime doğru yürürken oğlum Melih, ambulans şoförü ile benim aramıza girdiği esnada ambulans soförü Melih'in sağ elini tutarak büktü, çocuğumu itti, benim elime vurdu. O esnada ben de evladımı ve kendimi korumak için ambulans şoförünün yakasından tutarak uzak durması için ittirdim."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ambulans Şoförüne Darp İddiası - Son Dakika

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