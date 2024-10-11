Ambulans Şoförüne Trafikte Darp - Son Dakika
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Ambulans Şoförüne Trafikte Darp

Ambulans Şoförüne Trafikte Darp

Bursa'da ambulans şoförü, yol verme tartışmasında darp edildi. Her iki taraf şikayetçi oldu.

11.10.2024 20:45
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Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulans şoförü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün oğlu tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans, trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinde seyretmeye başladı. Dinlenme tesislerinden ana yola çıkan S.Y. yönetimindeki 16 YK plakalı otomobil ise ambulansın arkasına takıldı.

Yolda ambulans sürücüsü Muhammet Ali K. (26) ile lüks otomobilin sürücüsü ile tartışma yaşandı. İddiaya göre ambulans sürücüsü hakarete varan sözler sarf edince S.Y. aracıyla ambulansın önünde durup çocuklarıyla araçtan indi.

Ambulans şoförünün üzerine yürüdüler, darp ettiler

İddiaya göre, şahıslar ambulans şoförü ve görevliler ile tartıştı. S.Y.'nin 22 yaşındaki oğlu M.Y. tartışma esnasında kendisini ittiği gerekçesiyle şoföre iki yumruk attı. Babası ise kendisini uzaklaştırmaya çalıştı.

Dudağı patlayan Muhammet Ali K.'nın yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.'nın ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden genç adamın dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Karşı taraftaki şahıslar da kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldular.

Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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