Ambulans Sürücüsüne Darp

3.Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasta taşıyan ambulans sürücüsü, önü kesilerek darp edildi. Sürücünün hastaneye ulaştırdığı Nedime Gencay'ın tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans, trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinde seyretmeye başladı. Dinlenme tesislerinden ana yola çıkan Selim Yedikardeş yönetimindeki 16 YK plakalı otomobil ise ambulansın arkasından ilerleyince, ambulans şoförü Muhammet Ali K. (26) ile Selim Yedikardeş arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, ambulans sürücüsü hakarete varan sözler sarf edince Selim Yedikardeş aracıyla ambulansın önünde durup çocuklarıyla araçtan indi. Ambulans sürücüsünün iddiasına göre, şahıslar ile sağlık görevlileri arısında yaşanan tartışmada, Selim Yedikardeş'in 22 yaşındaki oğlu Melih Yedikardeş tarafından kendisine yumruk atıldı. Dudağı patlayan Muhammet Ali K.'nin yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.'nin ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden sürücünün dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Karşı taraftaki şahıslar da kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldular. Olay sonrası mahkemeye çıkan Selim Yedikardeş serbest bırakılırken, oğlu Melih Yedikardeş ise tutuklandı. Melih Yedikardeş'in araç sürücüsü babası Selim Yedikardeş dinlenme tesisinden yola çıktıkları için ambulansın önlerine tesadüfen düştüğünü, ambulans sürücüsünün yanlış anlayıp ambulansı takip ettiklerini sandığını ileri sürdü.

80 yaşındaki kadın hayati tehlikeyi atlattı

Ambulansla hastaneye götürülen ve 2 gün yoğun bakımda kalan 80 yaşındaki Nedime Gencay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - BURSA