Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Mümine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonet geri manevra yaparken çarptığı Miraç Demiralay ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

04.07.2024 10:04
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Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 66 ABF 096 plakalı hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı. Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği sürücünün yeğeni olan küçük çocuk ağır yaralandı. Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 3 yaşındaki Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kamyonet olay yerinden kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karaman, Çocuk, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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