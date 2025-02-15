Anaokullarında Güvenlik Eğitimi

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Erzincan'da polis ekiplerice anaokullarında 112 ihbar hattı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında eğitim verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Üzümlü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Üzümlü Polis Merkezi Amirliği personelince, planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 112 ihbar hattı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında Üzümlü Anaokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.

Etkinlikte öğrencilere İlçe Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan ikramlıklar takdim edildi. - ERZİNCAN