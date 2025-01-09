Bu görüntüyle bir başarı hikayesi daha yazıldı

3.Sayfa

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA isimli uçak, 15 bin feet yükseklikten hedefi tam isabetle vurdu.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği ANKA isimli uçak, 15 bin feet yükseklikten Roketsan tarafından üretilen milli füze L-UMTAS ile atış gerçekleştirdi. ANKA hedefi tam isabetle vurdu. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından bu atışla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz."