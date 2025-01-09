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Bu görüntüyle bir başarı hikayesi daha yazıldı

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA uçağı, 15 bin feet yüksekten milli füze L-UMTAS ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. TUSAŞ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu başarı, mühendislik kabiliyetinin ve yerli teknolojinin bir göstergesi olarak vurgulandı.

09.01.2025 10:33  Güncelleme: 12:17
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA isimli uçak, 15 bin feet yükseklikten hedefi tam isabetle vurdu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği ANKA isimli uçak, 15 bin feet yükseklikten Roketsan tarafından üretilen milli füze L-UMTAS ile atış gerçekleştirdi. ANKA hedefi tam isabetle vurdu. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından bu atışla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür. Roketsan'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve milli teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz."

Bu görüntüyle bir başarı hikayesi daha yazıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi Türkiye, Sosyal Medya, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Medya, TUSAŞ, Spor, Uzay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu görüntüyle bir başarı hikayesi daha yazıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    milletin karni doysunsa sonra savunmaya para harcayın 13 63 Yanıtla
    Erdi Özakdarma:
    Yarı aç yarı tok yaşarsın ama vatansız yaşayamazsın.. Bırak Bi tek bu işleri doğru.. Onuda yapsınlar ses çıkarma.. 2 2
    Ramazan Tenekeci:
    Sallak sallak konuşma savaş kapıda önemli olan teknoloji 2 0
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