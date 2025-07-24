Ankara'da 11. Kat Yangını

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Şentepe bölgesinde bulunan Avcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü 11 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA